Treno guasto, dipendenti in malattia: disagi sulla Linea 1

Tratta funzionante, Piscinola-Dante. Ancora una volta a scartamento ridotto la linea 1 della metropolitana di Napoli, oggi a causa del guasto di un treno.

È Anm a darne notizia. Come sempre in questi casi, dovendo diradare la frequenza delle corse, Anm ferma il servizio a piazza Dante per evitare che con attese eccessive si creino assembramenti sulle banchine.

L'azienda - fanno sapere da Anm - sta lavorando per mettere in esercizio un altro treno, procedura rallentata dall'assenza per malattia di diversi dipendenti.