Disagi sulla Linea 1: circolazione ferma su tutta la tratta

Nuovi disagi, questa mattina, per gli utenti della Metro Linea 1. Tutta la circolazione, infatti, risulta sospesa per un guato tecnico. Ad annunciare il disservizio è stata la stessa Anm con un post social: "Metro Linea 1: causa guasto tecnico, circolazione sospesa su intera tratta. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo per l'attesa".

Tanti i messaggi di disappunto degli utenti - soprattutto pendolari - dopo i disagi che questo blocco sta causando e, probabilmente, causerà nelle prossime ore.