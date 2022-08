Linea 1, brutta sorpresa per chi è rientrato dalle vacanze: corse limitate a Dante

"Metro Linea 1: dalle ore 15.20 la circolazione è attiva sulla tratta parziale Piscinola - Dante. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo per l'attesa".

Così le pagine social di Anm danno la notizia del parziale stop della principale linea su ferro cittadina, che quindi esclude (come spesso succede) le stazioni da Garibaldi fino a Dante dal suo percorso, danneggiando pendolari e turisti.

Proteste sui social per la brutta "sorpresa" che ha accolto molti partenopei oggi tornati al lavoro dalle ferie. Non sono note al momento le cause del guasto.