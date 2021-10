Metro Linea 1 ferma su tutta la tratta: tentato suicidio a Quattro Giornate

L'Anm ha reso noto intorno alle 16.30 del totale stop dei treni metropolitani della Linea 1. Dalla municipalizzata non sono stati dati ulteriori dettagli sulle ragioni del fermo - iniziato alle 16 - ma pare si sia verificato un incidente lungo il percorso.

Una persona avrebbe tentato il suicidio nei pressi della stazione Quattro Giornate al Vomero. Il macchinista è riuscito a frenare in tempo evitando il peggio, e l'uomo - tra i 40 e i 50 anni - non ha riportato conseguenze di rilievo.

Sul luogo 118 e forze dell'ordine, nonché la squadra Distaccamento Orientale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda il servizio metropolitano, l'Anm non ha ancora stimato i tempi per la sua ripresa. Nella giornata di oggi era già prevista una chiusura anticipata per interventi di manutenzione straordinaria, con ultima corsa da Piscinola alle 20.28 e.da Garibaldi alle 20.54.