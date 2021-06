Ludovica Nasti torna al Santobono: "Il cancro si può sconfiggere e lei ne è l'esempio"

Ha dovuto affrontare la leucemia a soli 5 anni, dovendola combattere per 5 anni e ancora oggi Ludovica Nasti, diventata negli ultimi anni una importante e affermata attrice grazie all'Amica Geniale soprattutto e in parte ad Un Posto al Sole, nonostante la giovane età, è costretta a recarsi in ospedale per i controlli di routine annuali.

"L'amica geniale"

La 15enne di Pozzuoli è rimasta molto legata al Santobono Pausilipon, tanto da aver dedicato all'ospedale recentemente il premio "Penisola Sorrentina Arturo Esposito)

"Oggi è venuta a trovarci, per i consueti controlli di routine annuali, una nostra ex paziente davvero speciale LUDOVICA NASTI. Sono passati ormai 10 anni dalla prima volta che entrò, piccolissima, nel nostro ospedale per affrontare un percorso di cura davvero duro e difficile. Percorso che lei ha superato e vinto con la forza e la meravigliosa dolcezza che la contraddistinguono. Abbiamo chiesto alla mamma di Ludovica Stefania Filippone il permesso di pubblicare questa foto perché sia da esempio a tutte le ragazze ed i ragazzi che stanno affrontando ora la stessa malattia che lei ha sconfitto anni fa. Anche a Ludovica sono caduti i capelli, anche lei si è gonfiata per colpa del cortisone ed anche lei ha avuto paura. Ma adesso i capelli sono ricresciuti ancora più belli e forti di prima, il gonfiore è passato e lei ha ripreso in mano la sua vita dimostrando che la malattia non ci identifica. Che il cancro si può sconfiggere e che i sogni si possono realizzare. Nonostante tutto, nonostante un tumore. Forza ragazzi, siamo con voi, sempre. Grazie meravigliosa, piccola donna", il post del Santobono Pausilipon sulla visita di Ludovica Nasti, la cui testimonianza diventa fondamentale per dare coraggio a coloro che lottano in giovanissima età contro terribili malattie.