Liceo Vittorio Emanuele II - Garibaldi chiuso per sanificazione: attività sospese

Attività didattiche sospese nella giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre, nelle sedi di via San Sebastiano e via Pecchia per la sanificazione dei plessi scolastici. Questo l'annuncio del Liceo Vittorio Emanuele II - Garibaldi di Napoli.

"Si informa che il giorno 7 ottobre 2020 le attività didattiche saranno sospese nelle sedi di via San Sebastiano e via Pecchia per effettuare una sanificazione degli spazi scolastici. Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 8 ottobre 2020", si legge nella nota a firma della dirigente scolastica del noto liceo napoletano, la Prof.ssa Valentina Bia.

