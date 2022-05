Dipendente Eav aggredisce il capo del personale: licenziato

Licenziato un dipendente Eav per aggressione ad un dirigente.

"Il rispetto reciproco è alla base di ogni rapporto, anche all’interno di un’azienda. Quando viene a mancare diventa impossibile proseguire il rapporto di lavoro. Purtroppo si è dovuti giungere alla forma estrema di sanzione – il licenziamento - con un dipendente che ha aggredito verbalmente e minacciato il nostro capo del personale mentre era in una call. Le urla si sono sentite nei corridoi e molti dipendenti sono stati quindi testimoni della scena. Per portare via dalla camera del dirigente, dopo mezz’ora di urla e minacce, l’aggressore sono dovute intervenire le guardie giurate. Un gesto di un momento di rabbia, si poteva pensare, ma l’aggressore purtroppo non ha mai ammesso la colpa, né tantomeno chiesto scusa. Il licenziamento è diventato inevitabile, confermato dal Consiglio di disciplina", fa sapere Eav in una nota.