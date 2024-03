Licenziati perché scioperarono: arriva la sentenza contro l'azienda

Licenziati perché scioperavano contro il mancato riconoscimento del contratto integrativo, reintegrati dal giudice della sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli che, ribaltando la sentenza di primo grado del tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato la illegittimità dei licenziamenti adottati in ritorsione alla protesta. Protagonisti della vicenda cinque lavoratori della Catone Trasporti srl, iscritti alla Flai-Cgil ed assistiti dall'avvocato Raffaele Ferrara. Il 24 marzo 2022 i lavoratori furono licenziati per giusta causa "per aver svolto un turno diverso da quello disposto" dal datore di lavoro "dopo due sanzioni conservative già irrogate per la medesima condotta".

I lavoratori si sono rivolto alla Cgil che ha impugnato il provvedimento dinanzi al tribunale di Napoli Nord sostenendo che, con un accordo sindacale del 22 dicembre 2018 con la Unilever Italia Manufacturing srl - azienda in cui i cinque lavoravano, poi rilevata da Catone Trasporti srl - si era stabilito che, in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, l'orario di lavoro venisse distribuito su 21 turni, con ciclo della durata di 9 settimane con corresponsione di un'indennita'.

Nonostante la scadenza dell'accordo al 31 dicembre 2021, il Ccnl Industria Alimentare, sottoscritto il 31 luglio 2020 disponeva la proroga di tutti i contratti di secondo livello ancora in essere, cosicché l'accordo sottoscritto nel 2022 restasse ancora valido. Tuttavia, nonostante la proroga, la Catone Trasporti a partire dall'inizio del 2022 ha più volte cambiato i turni di lavoro senza riconoscere l'indennità contrattualmente stabilita. Di qui la protesta dei lavoratori e della Flai-Cgil che ha poi portato al licenziamento, revocato con questa sentenza che, definendo "illegittimo il licenziamento" ha disposto il reintegro dei cinque lavoratori nelle stesse mansioni, condannando l'azienda al pagamento di 12 mensilità ciascuno, a titolo di risarcimento.

"Questa sentenza - ha dichiarato la Flai-Cgil Campania e Napoli - crea un precedente e mette in guardia i datori di lavoro dal mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di riferimento, che devono essere sempre applicati e rispettati. Un ringraziamento va al nostro avvocato Raffaele Ferrara, che ha assistito i cinque lavoratori, ai quali facciamo i nostri migliori auguri in vista del loro ritorno al lavoro".