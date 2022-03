Sgominata la banda dei libri “pezzotti”: guadagni per oltre un milione di euro

Un'organizzazione con base in Calabria e attiva su tutto il territorio nazionale dedita alla produzione, vendita e distribuzione di materiale editoriale contraffatto. A scoprire il traffico di libri taroccati i finanzieri della Compagnia di Pomezia, coordinata dalla procura della Repubblica di Velletri con l'ausilio del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza - Gruppo Radiodiffusione Editoria e della Sezione di P.G. Guardia di Finanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, che ha permesso di fare luce sull'operatività di 4 imprese artefici dell'illecita duplicazione di circa 500 mila libri, con profitti per oltre un milione e mezzo di euro.

Numerosi gli autori e le case editrici danneggiate dalla diffusione di pubblicazioni tutelate da copyright: dalle opere di Gianni Rodari, edite da Edizioni EL S.r.l., e di Fabio Volo, edite da Arnoldo Mondadori S.p.a., al primo volume de 'L'Amica Geniale' di Elena Ferrante, edito da E/0 Edizioni S.r.l., e al libro 'Me contro Te', edito da Me contro Te S.r.l., oltre ai quaderni 'Bimby' e ad albi per bambini non conformi agli standard previsti dalla normativa comunitaria e nazionale a tutela della sicurezza. Gli indagati dovranno rispondere delle ipotesi di reato di illecita produzione di opere in violazione del diritto d'autore, contraffazione e usurpazione del marchio, mentre alle società coinvolte verranno applicate le misure accessorie dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione delle autorizzazioni, licenze e concessioni.

Le indagini, che avevano già portato al sequestro di circa 380 mila articoli editoriali, hanno permesso al G.I.P. del Tribunale di Velletri di disporre 1 misura di custodia in carcere e 2 agli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per circa 1 milione e 575 mila di euro, eseguiti con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi e del Gruppo di Crotone della Guardia di Finanza nelle province di Crotone, Roma, Milano e Napoli. Nel corso dell'operazione, sono stati sequestrati anche 6 siti Internet, 7 pagine Facebook, un profilo Instagram e 7 caselle di posta elettronica in uso all'organizzazione. I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali.