Esce senza il libretto rosso, fermato mentre è alla guida dell'auto

A Scampia i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine e sorvegliato speciale. I militari lo hanno trovato a via Bakù a bordo della sua auto poco prima delle 22 nonostante la misura di prevenzione personale a cui è sottoposto disponesse la permanenza in casa dalle 20 alle 6 del mattino nonché il possesso del documento riportante le prescrizioni imposte.

Il 43enne, che non aveva con sè il “libretto rosso”, è stato anche sanzionato perché il veicolo sul quale viaggiava non era coperto dalla prevista assicurazione. L’arrestato è in attesa di giudizio.