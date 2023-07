Il caso sulla liberazione anticipata di un detenuto: “Se ha studiato può essere utile al clan”

Non basta aver studiato in carcere per essere liberato anticipatamente. Anzi i suoi studi potrebbero essere utili al clan se è ancora in contatto con loro. Era questo uno degli elementi con i quali era stato tenuto nel carcere di Secondigliano un detenuto condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo il magistrato di sorveglianza, fondamentale per rigettare la richiesta del suo avvocato, era stata la possibilità che fosse ancora intraneo al clan e in contatto con loro oltre che le sue capacità, dimostrate anche studiando in carcere, potessero essere utili alla cosca. Inoltre aveva valutato anche il fatto che avesse un altro giudizio pendente e per tutti questi motivi aveva deciso di rigettare la richiesta di liberazione anticipata per buona condotta.

Una decisione ribaltata dopo un ricorso dell'avvocato Gennaro Caracciolo che ha ottenuto il beneficio di legge per il suo cliente. Secondo un altro ufficio del tribunale di Sorveglianza il detenuto con il suo percorso di studi in carcere aveva dimostrato la sua effettiva volontà di reinserimento nella società e per questo andava premiato. Inoltre è stato rilevato che la sua appartenenza al clan era cessata ormai da diversi anni e per questo non poteva più essere “utile” alla consorteria criminale.