Accusato di spaccio, resta 5 mesi in carcere ma è innocente: liberato

Fu tratto in arresto per spaccio di droga, per l'equivalente di 1.224 dosi medie di marijuana. È tornato in libertà.

O.V., residente a Caivano, già dall'interrogatorio di garanzia si professò innocente innanzi al Gip di Napoli Nord, ammettendo di diversi precedenti ma sottolineando di essere innocente. È stato comunque rinviato a giudizio.

Sentite le forze dell'ordine, l'imputato si trovava sul piano all'interno del quale c'era la quantità di droga, ma non era stato visto entrare o uscire dalla porta interessata. Un testimone durante le indagini inoltre aveva individuato in O.V. il presunto autore del reato, per poi ritrattare tutto e addirittura sostenendo di aver firmato il verbale delle sue dichiarazioni davanti alle forze dell'ordine senza averlo letto, poichè non in grado di leggere il corsivo per analfabetismo parziale.

Il pubblico ministero ha richiesto 6 anni di reclusione ed una multa di 20mila euro, la difesa, argomentando sull'insussistenza del quadro probatorio e sull'innocenza del proprio assistito, l'assoluzione.

Il giudice ha decretato O.V. innocente: è stato liberato dopo 5 mesi di reclusione.