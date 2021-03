Torna in sicurezza una storica colonia di taccole: liberati i nidi della parete di Coroglio

Lungo la parete di tufo era stata installata una rete di sicurezza che avrebbe potuto causare gravi problemi agli uccelli: l'intervento ha visto l'apertura di varchi in corrispondenza delle cavità utilizzate per la nidificazione

Risale alla settimana scorsa l'installazione di una rete di protezione su una parete di tufo a Coroglio che avrebbe potuto causare gravi problemi ad una storica colonia di taccole e di altri uccelli che nidificano all'interno delle cavità presenti sulla struttura. Il posizionamento della rete, infatti, ha determinato la chiusura dei nidi e l'impossibilità di accesso da parte dei volatili, mettendo a rischio, in violazione delle normative che tutelano la fauna selvatica e la fase riproduttiva degli uccelli, il successo della covata e la stessa sopravvivenza dei pulcini.

Fortunatamente la grave situazione ha visto l'immediata mobilitazione dell'associazione ARDEA e del WWF Napoli, che hanno trovato l’attenta e sollecita partecipazione della Città Metropolitana di Napoli nella persona del Consigliere Pace, del Comune di Napoli e dei Carabinieri forestali, per ottenere la risoluzione del problema tramite l'apertura di varchi nella rete in corrispondenza delle cavità utilizzate per la nidificazione.

L'intervento è stato fortunatamente effettuato celermente grazie anche alla collaborazione dei proprietari dell'immobile e della ditta, che hanno provveduto materialmente, con la supervisione dell’ornitologo Marcello Giannotti e di Andrea Vitolo, all'adeguamento dell'intervento e alla liberazione dei nidi.

La sinergia di intenti trovata in questa occasione rappresenta un lodevole esempio di buone pratiche, che speriamo possa stimolare in futuro una maggiore attenzione alla fauna selvatica che abita le nostre città e in generale alla biodiversità urbana.