Lettera minatoria a Gratteri: arrestato un uomo

Ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalle Squadre mobili di Salerno e Catanzaro, nei confronti di un 33enne, pregiudicato per armi e droga, della provincia di Cosenza, ritenuto l'autore di una lettera minatoria arrivata alla procura di Catanzaro e diretta all'allora procuratore della città calabrese Nicola Gratteri. L'accusa per l'uomo è di minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso.

Nei confronti dell'attuale procuratore di Napoli e di un pm erano contenute nella missiva 'gravi minacce di morte' e la pretesa che il 33enne venisse liberato entro il 2023 dal carcere in cui era rinchiuso.

Consulenze grafologiche decisive

Dall'analisi dei riferimenti presenti nel testo della lettera minatoria - si legge in una nota del procuratore Giuseppe Borrelli - la polizia giudiziaria individuava l'indagato come suo possibile autore e, per avene conferma, la Procura di Salerno ha disposto l'effettuazione di due diverse consulenze grafologiche da parte della Polizia Scientifica su due diversi missive da lui provenienti. A settembre, nell'ambito del processo The Keys, l'uomo è stato condanna a 8 anni di carcere.