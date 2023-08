Lavoro e giovani, lo sfogo di una madre: “Perché non assumono mio figlio?”

“Sono la madre di un ragazzo di 28 anni che ha sempre lavorato dignitosamente come addetto vendite per grandi gruppi e sempre d'estate...mio figlio non fa una vacanza da 10 anni per fare la ruota di scorta alla realtà che ci circonda”.

Inizia così la lettera, indirizzata al deputato Francesco Emilio Borrelli, di una mamma disperata per la situazione di suo figlio, illuso poi più recentemente – come poi spiega la signora – da un lavoro più importante.

“Nel mese di maggio è stato assunto da un'agenzia per il lavoro per Trenitalia alias Ferrovie dello Stato ma già gli è stato detto che non verrà mai assunto né lui ne il suo gruppo che d'altronde si adorano, sono una bella squadra. Il mio quesito è: perché non assumere direttamente questi ragazzi? Dopo che 'sti ragazzi si sono fatti un intera estate a 50 gradi nella stazione? Li hanno formati' , elogiati...e poi? Poi a casa!”.

“Poi – prosegue la donna – devo leggere sulle migliori testate giornalistiche che Ferrovie ha in programma un piano di assunzione di 40mila posti di lavoro...ma dove? Forse lo fa per pulirsi la faccia Ferrovie? Perché alla fine reclutano direttamente dal loro portale senza tenere conto di questi ragazzi...non parlo solo di mio figlio ma anche degli altri 9 colleghi che potrebbero essere tutti figli nostri!”. “Non so dove andremo a finire con questa realtà che ci circonda e non parlo di un privato sto parlando dello Stato!”, conclude la mamma.