Covid-19, addio al noto tassista napoletano: il cordoglio del Comune

Grave lutto tra i tassisti napoletani per la scomparsa di Leopoldo Nolano. L'amministrazione comunale partenopea, attraverso il vice-sindaco Enrico Panini, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la dipartita di Nolano.

"Grande vicinanza alla moglie e ai figli, agli amici, ai colleghi di lavoro per la perdita di Leopoldo Nolano, un tassista della città di Napoli colpito dal Covid-19 e scomparso. Leopoldo è stato un uomo ed un lavoratore appassionato e capace, attaccato al proprio lavoro che svolgeva con passione e dedizione. Mentre esprimiamo la vicinanza dell'Amministrazione a quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, un sentimento di grande solidarietà va agli oltre duemila tassisti della nostra città che, pur in una situazione nella quale il pericolo può essere vicino ad ognuno ed in ogni momento, continuano a svolgere la loro attività garantendo la mobilità dei cittadini, spesso delle fasce più deboli composte da anziani e bisognosi", afferma Panini in una nota.