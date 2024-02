"Leonardo macchina di morte". Scritte choc e proteste davanti all'azienda

Nel giorno dello sciopero internazionale contro il 'genocidio' nella striscia di Gaza, è stato bloccato l'accesso della Leonardo a Bacoli che produrrebbe secondo gli attivisti la componentistica militare per Israele, tramite una sua controllata.





"Leonardo macchina di morte: stop al genocidio, Free Palestine", è lo slogan che campeggia sullo striscione esposto dai manifestanti pro-Palestina davanti alla sede di Bacoli dell'azienda. "Oggi siamo qui per dire chiaramente che il governo italiano e la Leonardo sono complici del genocidio del popolo palestinese: il rifornimento di armi da parte della prima azienda italiana per produzione bellica all'esercito di Nethanhyau rappresenta per noi un punto di non ritorno, è il momento delle azioni concrete contro i complici di questo sterminio", dichiarano gli attivisti in una nota.

Corteo anche a Napoli

La giornata proseguirà con corteo che partirà alle 14.30 a piazza Garibaldi, nell'ambito di uno sciopero nazionale che convoglierà poi nella manifestazione di sabato 24 febbraio a Milano."Bloccare tutto, innanzitutto la produzione di armi, è una necessità. Dal 7 ottobre ad oggi sono più di 30.000 i palestinesi uccisi, di cui più di metà erano donne e bambini, il complice silenzio di mass-media e comunità internazionale circa il genocidio in corso non è più tollerabile", questa la conclusione degli attivisti durante il sanzionamento alle sede della Leonardo, che rilanciano contestualmente l'appuntamento alla mobilitazione del pomeriggio.