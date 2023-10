Nando è scomparso in Messico, la famiglia: "È stato rapito. Aiutateci" - VIDEO

Da circa due settimane non si hanno più notizie di Leonardo Franco, 43enne napoletano che vive in Messico. La famiglia, nelle scorse ore, ha lanciato un appello anche attraverso il programma radiofonico "La Radiazza". L'uomo, come racconta la sorella, è sparito nel nulla dal primo ottobre: da allora, il cellulare risulta spento.

La sorella, però, ha aggiunto di aver ricevuto una telefonata nella quale - alcuni conoscenti del 43enne - le avrebbero detto che l'uomo sarebbe stato rapito. Leonardo, per tutti Nando, vive in Messico da circa 20 anni: è sposato e divorziato. Sarebbe sparita anche la sua auto, una Fiat Argo color blu elettrico, targata RHB 1809.

Già allertata anche l'ambasciata italiana, ma i familiari stanno usando ogni mezzo per lanciare appelli. Mercoledì, infatti, andrà in onda un video nel programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?".