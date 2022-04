Leonardo chiude, lavoratori assediano la Regione

L'azienda leader dell'aerospazio ha annunciato che il sito di produzione di Giugliano sarà trasferito in quello del Fusaro. La Cgil: "Scelta incomprensibile per un settore in espansione"

Regione Campania assediata dai lavoratori della Leonardo di Giugliano. La scietà il leader dell'aerospazio, il cui maggiore azionista è il Ministero dell'Economia, ha annunciato la chiusura dello stabilimento, con il trasferimento del centro di produzione di microelettronica stabilimento del Fusaro.

Gli operai hanno marciato per le strade di Napoli, fino a Palazzo Santa Lucia, al grido 'Giugliano non si chiude'. "E' in atto - ha sottolineato Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania - una deindustrializzazione. Il fatto che Leonardo decida di chiudere Giugliano per accorparlo al sito del Fusaro è un'operazione che va in danno sia alle notevoli potenzialità nella creazione di posti di lavoro vista la prossima crescita di domanda tecnologica nel settore per via dei conflitti in atto, sia ad una idea di missione industriale di questa regione".

I sindacati hanno incontrato l'assessore regionale al Lavoro Antonio Marchiello, il quale ha annunciato che martedi 19 aprile ci sarà una riunione dei capigruppo regionali, alla presenza dei vertici della Leonardo, per un confronto sul piano industriale dell'azienda.