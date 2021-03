Cento lenzuola per Ugo Russo: "Vogliamo la verità"

Oltre cento lenzuola esposte in diversi quartieri di Napoli per ricordare che dopo un anno non si conosce ancora nulla della morte di Ugo Russo. Ugo era un ragazzo di 15 anni che nel febbraio 2020 tentò, insieme a un complice, di rapinare un giovane alla guida della sua automobile che si è poi scoperto essere un carabiniere fuori servizio. Durante il tentativo di fuga del 15enne, il militare ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, uccidendolo.

"A un anno di distanza - scrive in una nota il Comitato verità e giustizia per Ugo Russo - Non solo non si conoscono novità di indagine, ma neanche è stata resa pubblica l'autopsia sul corpo del ragazzo". Da quanto è dato sapere, il carabinere è indagato per omicidio volontario. La maggior parte dei lenzuoli è stata esposta nei Quartieri spagnoli, ma non sono mancati attestati di solidarietà anche in diverse altre zone della città.