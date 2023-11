Legalizzare la cannabis: l'iniziativa dei Radicali a Caivano

I Radicali Italiani, insieme a Mattia Santori e Jasmine Cristallo della Direzione Nazionale PD, saranno in Campania venerdì 10 novembre per una serie di iniziative politiche il cui obiettivo è smascherare il DL “Caivano” e mettere al centro delle politiche antidroga in Italia il tema della regolamentazione della cannabis come strumento di contrasto alla criminalità organizzata.

Alle ore 15, conferenza stampa a Caivano - Piazzale Cesare Battisti con Luca Marola, Direzione Nazionale dei Radicali Italiani, Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Direzione Nazionale del PD. Successivamente, visita presso l'associazionismo laico che opera al Parco Verde e alle ore 20.30 a Salerno per la presentazione dell'iniziativa antiproibizionista a sostegno del gruppo musicale Only Smoke Crew, balzata alle cronache per aver ricevuto un daspo urbano per aver cantato una canzone sulla legalizzazione della cannabis, issando sul palco uno spinello gonfiabile. Luca Marola regalerà al gruppo un nuovo gonfiabile con l'esortazione di continuare a fare informazione sulla cannabis anche attraverso la musica.

"Sottrarre alle narcomafie 12 miliardi di euro a livello europeo (2/6 degli introiti totali riconducibili al traffico europeo di tutte le sostanze illecite)," afferma Luca Marola, "sarebbe già un colpo efficace. Permettere la coltivazione domestica per spezzare il legame tra il consumatore e la criminalità ed elaborare un sistema di regole per produzione, vendita e consumo legali di cannabis, seguendo la via intrapresa dalla Germania, è la più efficace lotta alle organizzazioni criminali. Un antico slogan radicale è 'Antimafia? Antiproibizionismo!'". Mai così attuale."

Pensiero ribadito da Mattia Santori, che l'anno scorso si autodenunciò per autocoltivazione domestica e possesso di tre piantine di cannabis: “Con il Dl Caivano il governo dimostra ancora una volta di preferire il consenso di breve termine alla risoluzione di fenomeni complessi, andando nei fatti ad assimilare i percorsi detentivi dei minori a quelli degli adulti. Ma mentre il governo festeggia il “ritorno della sicurezza” a Caivano, le piazze di spaccio si riorganizzano, il consumo nazionale di sostanze non cala e la totalità del mercato rimane appannaggio del narcotraffico, mentre i ragazzini affollano le carceri e i tribunali”.