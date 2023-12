Le Iene ad Afragola: così il Comune spreca 1,5 milioni di euro (VIDEO)

Una bene confiscato alla camorra che rischia di scomparire e fondi europei per 1,5 milioni di euro che rischiano di essere persi. La lente d'ingrandimento delle Iene arriva in provincia di Napoli, precisamente ad Afragola, dove da diversi anni esiste la Masseria Ferraioli, realizzata dove prima si trovava una delle roccaforti del clan Magliulo. La Masseria, oggi gestita da diverse associazioni del territorio, è composta da centinaia di orti sociali affidati alle famiglie di Afragola e dintorni ed è un punto di riferimento per le scuole del territorio. Un'attività che ha dato fastidio alla camorra, tanto che negli anni sono stati frequenti i raid intimidatori . L'Europa ha affidato al Comune e alle associazioni un finanziamento da 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un centro antiviolenza. Il progetto sarebbe dovuto essere completato entro il 31 dicembre 2023, ma a pochi giorni dalla scadenza i lavori sono ancora in alto mare. Sullo stato di avanzamento delle operazioni avrebbe dovuto vigilare l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Pannone. Invece, il Consiglio comunale ha ignorato il finanziamento e ha chiesto nuovi fondi pubblici per la realizzazione di un canile comunale, proprio nello stesso spazio dove dovrebbe sorgere il centro antiviolenza. Intercettato da Giulio Golia, Pannone si è detto fiducioso che i fondi non saranno persi, nonostante manchino moltissime cose, e ha etichettato il progetto del canile come un semplice corto circuito istituzionale.