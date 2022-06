Laureata 40enne torna a fare la commessa: "Non mi hanno neppure rinnovata. L'ho scoperto l'ultimo giorno a fine turno"

Quarant'anni, una laurea magistrale in Sociologia, alle spalle già più di 10 anni di lavori di ogni tipo e la speranza dello scorrimento della graduatoria di un concorso che potrebbe cambiarle la vita. Pochi giorni fa, però, è arrivata l'ultima delusione per Giulia. Il suo contratto come commessa in una grossa azienda di abbigliamento non le è stato rinnovato, gettandola nello sconforto. "Non ero alla mia prima esperienza come commessa, anzi, avevo già lavorato in passato a Milano in importanti negozi. Poi avevo deciso di dedicarmi ai concorsi, ma nel frattempo, per potermi mantenere sono tornata a vivere a San Sebastiano a Vesuvio dai miei e ho cercato quello che il mercato mi offriva. Nulla purtroppo di soddisfacente per i profili in Sociologia e allora ho deciso di ritornare a fare la commessa. Dopo pochi mesi, però, alla naturale scadenza del contratto non sono stata rinnovata", racconta a NapoliToday.

Lo sfogo

Nel suo sfogo c'è la crisi di un'intera generazione costretta in troppi casi ad accontentarsi di lavori meno qualificati rispetto a quelli che meriterebbe per la crisi di opportunità che vige soprattutto al Sud. "La delusione è stata tanta, ho messo grande impegno, lavorando anche in orari extra e con mansioni che non rientravano propriamente nel mio contratto. Tra l'altro, da un punto di vista umano, nonostante l'abbia richiesto a più riprese, nessuno si è degnato di comunicarmelo in anticipo. L'ho scoperto l'ultimo giorno a fine giornata. Che delusione ", prosegue.

"Sogno un mondo in cui i diritti dei lavoratori vengano rispettati"

Giulia ora dovrà guardare avanti, rimboccarsi nuovamente le maniche e ripartire da zero, come al solito, in qualche altra azienda. "Sogno un mondo in cui i diritti dei lavoratori vengano rispettati e i contratti applicati alla lettera. Il Decreto Dignità poi non ci tutela consentendo ai datori di lavori di non inserire la motivazione nel contratto. Comunque c'è da dire che anche il Reddito di Cittadinanza non mi sembra la soluzione ideale perchè troppo spesso viene assegnato a persone che non ne hanno diritto e al momento non porta a nulla, visto che le offerte di lavoro sono scarse e non c'è la formazione che era stata promessa", conclude Giulia.