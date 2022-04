Lavoro nero, multata una parente del boss Di Martino

Un'imprenditrice di Gragnano, familiare di un esponente di spicco del clan camorristico Di Martino, è stata multata per oltre tremila euro. Nel corso di controlli dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del gruppo Tutela del lavoro, è emerso che nella sua ditta cartiera un dipendente lavorava "in nero".

L'attività è stata sospesa. Nel corso dell'attività eseguita nel comune di Gragnano, i carabinieri hanno identificato 132 persone e ispezionato 34 veicoli. Inoltre è stato trovato e sequestrato un chilo di marijuana, nascosta in un terreno demaniale in via Piana. La droga era avvolta da un involucro di cellophane.