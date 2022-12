Lavoro nero, controlli dei carabinieri: bar nei guai

Controlli a tappeto nel comune di Bacoli. I carabinieri della locale stazione con il supporto di quelli della compagnia di Pozzuoli hanno presidiato la cittadina con posti di controllo e verifiche nelle attività commerciali. Sessantanove le persone identificate, 29 i veicoli passati al setaccio. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, molte di queste per guida senza assicurazione e casco.



Denunciato il titolare di un autolavaggio in via Cerillo perché privo del documento di valutazione rischi e per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L’area di circa 300 metri quadri è stata sequestrata. E ancora, da un ispezione in un bar in via Cuma i militari, supportati da personale dell’ASL, hanno rilevato 5 lavoratori in nero. Anche in questo caso assente il documento di valutazione rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia un 20enne bacolese, denunciato dai carabinieri intervenuti per un’accesa lite. In evidente stato di alterazione, ha minacciato e insultato i genitori e poi danneggiato alcuni mobili dell’abitazione. Non era la prima volta ma i familiari non avevano mai avuto il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. I controlli saranno intensificati anche nelle prossime ore.