In centinaia per le strade del centro di Napoli: "Lavoro o non lavoro dobbiamo campare"

Corteo lungo le strade del centro cittadino da questa mattina Movimento organizzato da 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia: "Invadiamo le strade fino al Consiglio Comunale per ricordare che il 20 saremo a Roma per dire 'lavoro o non lavoro dobbiamo campare'. Sblocco immediato della vertenza storica dei disoccupati appartenenti alle platee storiche ed oggi inseriti nella formazione con Garanzia Giovani e GOL e da finalizzare nei lavori già individuati che andrebbero a soddisfare bisogni ed utilità sociale. Mentre in città aumenta il disagio sociale a causa del taglio del reddito e continua la retorica del "lavoro", come si fa ora a dire che non è possibile sbloccare la vertenza ai disoccupati formati che lottano per il lavoro da 9 anni e che non hanno neanche più il reddito?".

Foto di Nicola Clemente

I manifestanti si sono poi fermati per proseguire nelle loro rivendicazioni davanti alla sede del consiglio comunale di via Verdi.