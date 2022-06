Le offrono 280 euro al mese per un lavoro da dieci ore al giorno

L'episodio denunciato su Tik Tok da una giovane che si era candidata per un posto da commessa in un negozio di Secondigliano

“Francesco, ascolta l’esperienza di questa ragazza imbattutasi in questa offerta di lavoro: 10 ore al giorno per una retribuzione di 280 euro mensili. Ma siamo sicuri che i giovani non vogliano lavorare o invece sono certi pseudo-imprenditori a non avere voglia di dare lavoro (quello nel vero senso della parola)?”. Così è stato segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, il video di Francesca Sebastiani, una ragazza di 22 anni che si era candidata per un posto di lavoro da commessa in un negozio di Secondigliano.

Le è stata offerta una retribuzione di 70 euro a settimana per dieci ore di lavoro al giorno. A questa offerta la 22enne ha risposto a tono e poi ha pubblicato tutto su Tik Tok dove la seguono già in tanti. L'intera conversazione fa parte del video rilanciato dal consigliere in cui si spiega come è avvenuta l'offerta ma soprattutto il modo in cui la giovane ha risposto.