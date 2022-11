Offerta di lavoro a 3 euro l'ora: lo sfogo di un giovane diventa virale

Stanno facendo il giro dei social degli screenshot con una proposta di lavoro indecente. Tre euro all’ora per 72 ore settimali, dal lunedì al sabato, comprese due domeniche al mese. Quest'ultime, poi, sarebbero da recuperare il lunedì lavorando fino alle 14.

Il protagonista di questa triste vicenda è Ciro, un giovane napoletano che ha pubblicato tutto sui social. I dettagli dell'offerta di lavoro emergono in un messaggio inviato a Ciro dopo una richiesta di delucidazioni. Il giovane ha, ovviamente, rifiutato, ma il suo caso è diventato subito virale.

Ne ha parlato anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha rilanciato le immagini dei messaggi. “Continuano ad arrivare segnalazioni di offerte di lavoro on line assolutamente indecenti ad opera di agenzia di lavoro e job service che non esitano a pubblicare annunci a dir poco inaccettabili. Nei nuovi screenshot della vergogna non solo il tentativo palese di sfruttare la necessità dei giovani di dover guadagnare qualcosa, specie in un periodo di crisi economica delle famiglie come quello che stiamo vivendo, ma anche la profonda delusione degli stessi”, ha scritto Borrelli.