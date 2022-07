Voragine Posillipo, operai ancora al lavoro: ripristinato il servizio idrico - VIDEO

Continuano senza sosta i lavori per coprire la voragine che si aperta oggi a Posillipo. Intanto, arriva una buona notizia per i residenti visto che il servizio idrico è stato ripristinato. La grossa voiragine si è aperta in via Posillipo davanti al civic 77. Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve. A provocarlo probabilmente una perdita di acqua. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del locale Commissariato e della Polizia Locale che hanno rimosso con i carri attrezzi le auto parcheggiate nelle vicinanze dell’area. Tre persone hanno fatto ricorso alle cure mediche con prognosi dai 10 ai 30 giorni.