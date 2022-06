Lavori al manto stradale: ecco le strade interessate

Il comune di Napoli darà il via a una serie di lavori al manto stradale. A partire da lunedì 6 giugno:

- si riattiva il cantiere per la manutenzione del marciapiede di via Caracciolo, che era stato temporaneamente smobilitato in occasione del Giro D’Italia;

- a partire dalle ore 21, sempre del 6, e fino alle 12 del giorno successivo, via Arcoleo sarà interessata dai lavori di posa dello strato di usura della pavimentazione stradale. L'intervento sarà eseguito a traffico aperto con parzializzazione della carreggiata;

- dal 6 e fino al 24 giugno (giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 18,00), sarà interrotta la circolazione nella corsia preferenziale della Galleria di Posillipo (cd. Laziale) per consentire l'installazione dell'impiantistica di monitoraggio del traffico. “La manutenzione delle strade cittadine - ha dichiarato l’assessore Cosenza - si conferma una delle priorità dell’amministrazione”.