Il popolo del Bronx: "Case nuove più importanti del murale di Maradona"

"Proviamo affetto e riconoscenza per i murales di Maradona e Che Guevara, ma anche se venissero abbattuti la nostra priorità sono le case nuove". Rosaria Cordone è la portavoce del Comitato di lotta ex Taverna del Ferro, il cosiddetto Bronx di San Giovanni a Teduccio. Spiega il punto di vista dei residenti in quella che da alcuni giorni è diventata una polemica cittadina. Il 2 febbraio aprirà il cantiere per l'abbattimento e ricostruzione delle due 'stecche', così come sono chiamate da queste parti, di Taverna del Ferro.

Con la distruzione dei due mostri di cemento scompariranno anche i quattro murales realizzati da Jorit, uno dei quali, quello che ritrae Maradona, è diventato un'icona mondiale. Alcuni esponenti politici hanno cominciato una battaglia per salvare l'opera. "A me interessa salvaguardare il benessere dei proletari che vivono in questo quartiere - prosegue Rosaria - Prima pensiamo alle case, poi a creare lavoro per questa gente e dopo, se restano tempo e spazio, ci preoccuperemo dei murales".

Il progetto

Il 2 febbraio comincerà l'abbattimento dei garage e dei campi sportivi, abbandonati da oltre 20 anni. Su quell'area saranno realizzati i primi 180 alloggi, la metà del totale, e si procederà al trasferimento dei residenti della stecca lato mare nelle nuove case. "A quel punto - spiega la Cordone - la stecca svuotata sarà abbattuta e lì sorgerà l'altra metà degli appartamenti". Il progetto, che rientra nel Pnrr, prevede la consegna della prima tranche entro settembre 2024.

60 famiglie in attesa

Sono 360 le famiglie che vivono nel Bronx di San Giovanni a Teduccio. Dal censimento è emerso che 60 nuclei sono considerati occupanti abusivi che da anni cercano di regolarizzare, senza riuscirci, la loro posizione. "Abbiamo occupato case vuote, non abbiamo cacciato nessuno" precisano dal Comitato. Da diversi mesi gli attivisti dialogano con Regione e Comune di Napoli per sanare la posizione di queste 60 famiglie che, a oggi, non hanno ancora la certezza di ricevere un nuovo alloggio.

"Se ci sono persone che sono venute a vivere qui nonostante le infiltrazioni, il degrado e la criminalità evidentemente è per un disagio economico - racconta la portavoce del Comitato - Con il Comune siamo stati chiari: vanno realizzati 360 alloggi per 360 famiglie. Nessuno deve restare fuori. L'amministrazione Manfredi ci ha assicurato che si sta lavorando a un piano speciale per procedere alla sanatoria anche degli occupanti abusivi".

Vivere nel Bronx

Vivere a Taverna del Ferro non è semplice ed è per questo che dalla sua nascita, negli anni '80, è stato usato il soprannome Bronx: "Glielo hanno dato gli stessi residenti - racconta Rosaria - Questa è una zona che è sempre stata abbandonata dalle istituzioni. Non solo abbandonata al degrado, ma anche alla criminalità organizzata. Si vive male. Fa caldo d'estate e freddo in inverno. Piove nelle case, le tubature sono obsolete e perdono. Non c'è mai stata una vera manutenzione. Purtroppo, c'è anche una piccola frangia di cittadini che non è capace di prendersi cura degli spazi. Parlano di Bronx pensando a quello di New York, ma il Comitato ha un pensiero diverso".

Il Comitato di lotta è nato nel 2018: "C'era l'ex sindaco de Magistris, era venuto per intitolare la strada a Sacco e Vanzetti, e un gruppo di cittadini lo prese quasi di peso e lo portò a vedere come si vive in questi palazzoni. Quello fu l'inizio di tutto. L'obiettivo è che da questa riqualificazione nasca un'opportunità per tutti noi, posti di lavoro, riscatto sociale. Maradona e Che Guevara condividerebbero la nostra posizione".