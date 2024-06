Cantiere Bronx fermo per interdittiva. Il sindaco: "Fondi non sono a rischio"

"Stiamo aspettando la soluzione da Invitalia, ma non credo ci sia il rischio di perdere i fondi". Gaetano Manfredi predica calma per i lavori bloccati in via Taverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio, il cosiddetto Bronx. Quell'area di Napoli è interessata da un enorme progetto di riqualificazione, con fondi per oltre 100 milioni di euro, che prevede la realizzazione di 360 nuovi alloggi e l'abbattimento delle 'stecche' popolari.

Il cantiere, però, come spiegato da Napolitoday nei giorni scorsi, è bloccato da circa due mesi perché la ditta che ha vinto l'appalto, la Cobar di Altamura, ha ricevuto una interdittiva amministrativa per un'inchiesta della Procura di Salerno. "Stiamo aspettando una soluzione da Invitalia - ha spiegato il sindaco - che è la stazione appaltante per una ventina di progetti in tutta Italia aggiudicati alla Cobar. Non possiamo fare molto se non attendere. Per noi la soluzione migliore è che la Cobar risolva i suoi problemi e prosegua i lavori, ma vediamo che cosa accade". L'azienda si è aggiudicata anche la realizzazione dell'eco-quartiere che dovrebbe sostituire i Bipiani di Barra-Ponticelli. I lavori per questo progetto non sono ancora partiti.

Secondo il crono-programma, il 1 aprile l'azienda avrebbe dovuto completare l'abbattimento, ma sbirciando oltre le barriere è possibile notare come l'obiettivo sia molto lontano. Infatti, le gradinate che portavano ai campi sportivi sono ancora in piedi. I primi 180 alloggi andrebbero consegnati entro la fine del 2024. Il rispetto dei tempi è propedeutico all'accesso alla seconda tranche di finanziamento del Pnrr. Anche su questo aspetto, Manfredi ostenta calma: "Non credo ci sia il rischio di perdere soldi, il ritardo accumulato non è molto ed è possibile recuperare. Nel frattempo noi stiamo proseguendo per avere le autorizzazioni ambientali e per approvare i progetti esecutivi". Al momento, non ci sono notizie ufficiali in merito a una ripresa delle operazioni.