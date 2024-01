Sette giorni di passione per chi si sposta in auto: nuovo dispositivo di traffico a Napoli

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, delle Municipalità 2, 4, 5 e della Società 2i Rete Gas S.p.a., ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Dalle 14:00 del 17/01/2024 alle 08:00 del 20/01/2024 per l’esecuzione di lavori di manutenzione in corrispondenza del passaggio a livello di via Nuova Agnano della linea Cumana, da parte della Società EAV srl, si istituire la temporanea chiusura al transito veicolare il tratto compreso tra via Diocleziano. I veicoli provenienti da piazza Bagnoli e da via Diocleziano, diretti verso viale Giochi del Mediterraneo/viale della Liberazione o alla Tangenziale di Agnano, saranno indirizzati sul passaggio a livello di via Enea collegato con via Amedeo Maiuri e via Salvatore Ferrara. I veicoli provenienti da viale Kennedy e diretti verso piazza Bagnoli e via Diocleziano saranno indirizzati su via Antonio Beccadelli e viale della Liberazione, con direttrice via Girolamo Cerbone/via Salvatore Ferrara.

Dal 19 al 20/01/2024 in via Sergio Pansini, lato Ospedale Cardarelli, saranno effettuati i lavori di ripristino definitivo del marciapiede, da parte della Società Fastweb, a seguito dei lavori di scavo per l’ampliamento della rete in fibra ottica, con istituzione del divieto di sosta.

Dal 22/01/2024 al 01/03/2024 in via Provinciale delle Brecce, la Società 2i Rete Gas spa. effettuerà dei lavori di scavo per la posa in opera di una tubazione di gas metano. Lo scavo inizierà in attraversamento su via Provinciale Botteghelle di Portici per allacciarsi alla rete esistente. L’asse dello scavo sarà posizionato sul lato sinistro della sede stradale, direzione via Argine e i lavori saranno eseguiti in due fasi andando ad occupare metà carreggiata per volta con l’istituzione di un senso unico alternato. Si procederà in senso longitudinale sul lato destro di via Provinciale delle Brecce, in direzione via Mario Palermo. Anche in questo tratto, per evitare l’interruzione del traffico veicolare sarà istituito un senso unico alternato.Lo scavo terminerà nei pressi dell’intersezione stradale da eseguire in attraversamento in due fasi occupando metà carreggiata per volta così da permettere il transito veicolare sempre istituendo un senso unico alternato.

Dal 22/01/2024 al 06/03/2024 in via Carlo D'Andrea, via Raffaele Viviani, via Marchese Campodisola e via del Maio di Porto saranno effettuati dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea elettrica BT, sostituzione di tronchi di linea elettrica BT esistenti e posa di un armadio di sezionamento da parte di e-Distribuzione spa.Gli scavi, in più fasi, inizieranno lungo il marciapiede del lato destro di via Raffaele Viviani nel senso di marcia per proseguire in attraversamento trasversale fino al raggiungimento del fabbricato in via Conte Olivares al civico 23. Seguiranno lungo via Carlo D’Andrea sul lato sinistro in direzione del senso di marcia per terminare lungo via del Maio di Porto con attraversamento sul lato destro in direzione di marcia. L’attraversamento su via Marchese Campodisola sarà eseguito in più fasi garantendo sempre il transito veicolare. Gli scavi su strada saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 08:00 alle ore 17:00 mentre gli attraversamenti saranno eseguiti in orario notturno dalle 22:00 alle 06:00, tutti a traffico aperto con l’ausilio di movieri.

Dal 22/01/2024 saranno eseguiti, da parte di RFI - Rete Ferroviaria Italiana, dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario sito in via Emanuele Gianturco. I lavori saranno suddivisi in due fasi della durata di circa 100 giorni ciascuna interessando una corsia alla volta, inizialmente in direzione via Taddeo da Sessa e, successivamente, in direzione via Galileo Ferraris. I lavori saranno eseguiti in orario notturno istituendo il senso unico alternato regolato da movieri, valido dalle ore 22:00 alle ore 06:00, mentre durante il giorno sarà ripristinata la normale circolazione.

Il 23/01/2024 per effettuare le operazioni di sostituzione dell’impianto di riscaldamento della sede INAIL di via San Nicola alla Dogana, da parte della Del Bo Spa, si rende necessario installare un’area di cantiere in via Alcide De Gasperi, con il conseguente restringimento della carreggiata e la sospensione degli stalli blu e dello stallo H posto all’altezza del civico 19. Detto stallo H sarà temporaneamente spostato in un’area immediatamente prossima all’area di cantiere.

Dal 24 al 26/01/2024 in piazza Sannazzaro all’altezza del civico 61, la Società 2i Rete Gas spa effettuerà dei lavori di scavo per la posa in opera di una tubazione di gas metano in orario diurno. Per consentire tali operazioni e per la sola giornata del 24/01/2024, sarà necessario chiudere al transito la corsia riservata della Galeria Laziale, a partire da piazza Sannazzaro in direzione Fuorigrotta, deviando il transito delle linee ANM in Galleria IV Giornate così da garantirne la continuità di esercizio. Per i restanti giorni i lavori saranno eseguiti a traffico aperto.

Per quanto riguarda le Manifestazioni:

Il 20/01/2024 , si terrà la manifestazione “Sanità Tà Tà”, precedentemente prevista il 06/01/2023 e annullata a causa di avverse condizioni meteo. L’evento si snoderà lungo il percorso che da piazza Sanità conduce a Supportico Lopez. Per la realizzazione dell’evento sarà predisposto un particolare dispositivo che prevede quanto segue:

- dalle ore 16:00 alle ore 24:00 divieto di sosta su ambo i lati in via Crocelle a Porta San Gennaro, in via Vergini, in via Arena alla Sanità, in piazza Sanità e in via Sanità;

- dalle ore 17:00 alle ore 24:00, chiusura al transito veicolare dei seguenti tratti stradali:

- via Vergini (con inizio dalla confluenza con Supportico Lopez), via Arena alla Sanità, piazza Sanità e via Sanità fino al ponte “Maddalena-Cerasuolo”;

- dalle ore 17:00 alle ore 24:00, inversione del senso di marcia dei seguenti tratti stradali:

- via Crocelle a Porta San Gennaro e in via Vergini (da confluenza con Supportico Lopez) e in Salita Capodimonte (intero tratto).