Stazione Duomo, due nuove aree cantiere su corso Umberto: il dispositivo di traffico

Il Comune di Napoli ha dato notizia dell'istituzione di un dispositivo di traffico particolare in corso Umberto I, per i lavori della Linea 1 Metropolitana di Napoli. Il dispositivo sarà in vigore dal 21 settembre al 16 ottobre.

Per i lavori in piazza Nicola Amore (Stazione Duomo) serviranno due nuove aree cantiere su corso Umberto, una lato via Renovella/via Seggio del Popolo e una lato via Starace/via San Giovanni in Corte.

Le novità nel dettaglio

A tal fine, il Comune di Napoli revoca in corso Umberto I: tra via San Giovanni in Corte e piazza Nicola Amore, gli stalli di sosta regolamentata a tariffa; al civ. 173 angolo via San Giovanni in Corte, stallo di sosta riservato ai veicoli per il carico e scarico merce; al civ. 197, stallo di sosta generalizzato per persone diversamente abili; al civ. 203, uno stallo di sosta regolamentato a tariffa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre viene istituito in corso Umberto I, al civ. 203, uno stallo di sosta generalizzato per persone diversamente abili; e viene delocalizzato l'attraversamento pedonale semaforico da corso Umberto I all'incrocio via Starace / via S. Giovanni in Corte al civ. 177 (lato piazza N. Amore) a corso Umberto I incrocio via Starace / via S. Giovanni in Corte al civ. 171 (lato piazza Bovio); e l'attraversamento pedonale semaforico da corso Umberto I all'incrocio via Renovella / via Seggio del Popolo al civ. 195 (lato piazza N. Amore) a corso Umberto I incrocio via Renovella / via Seggio del Popolo al civ. 197 (lato piazza Garibaldi).