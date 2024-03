"Credo che entro due mesi saremo pronti con le palestre: al Collana stiamo procedendo con tempi quasi coreani a realizzare le opere. Avremo modo di inaugurarne un primo blocco in attesa di far partire la gara per il completamento e la ristrutturazione di tutto lo stadio Collana".

Lo annuncia in diretta Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.