Riviera di Chiaia, nuovo dispositivo di traffico per lavori in via Arcoleo

Per circa un mese

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada in via Giorgio Arcoleo, nella zona della Riviera di Chiaia, dal giorno 22 marzo al 20 aprile, è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo.

I dettagli

- Fase 1: dal giorno 22/03/2021 al giorno 06/04/2021, nel tratto compreso tra via Arco Mirelli e via Nicolò Tommaseo, il divieto di transito veicolare;

- Fase 2: dal giorno 06/04/2021 al giorno 20/04/2021, il divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t diretti a piazza Vittoria.