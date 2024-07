Partiti i lavori a Posillipo: dureranno due anni e costeranno oltre 30 milioni di euro

Sono partiti da via Orazio e via Petrarca, a Napoli, i primi interventi, della durata prevista di due mesi, del "Grande Progetto Collina di Posillipo". Gli assi stradali del quartiere Posillipo saranno interessati, nei prossimi due anni, da una serie di lavori di manutenzione e riqualificazione per complessivi 31,5 milioni di euro. Si interverrà su via Manzoni, via Posillipo, viale Virgilio, via Boccaccio, via Tito Lucrezio Caro, via Petrarca e via Orazio, con conclusione prevista entro il primo semestre 2026. "In questa prima fase si lavora sui marciapiedi – spiega l'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza- poi si passerà alla parte carrabile e si limiterà l'impatto lavorando, dove possibile, su una semi carreggiata alla volta. Per certi tratti più stretti di Via Orazio si avrà qualche inevitabile fastidio in più, e studieremo provvedimenti ad hoc".

Il sindaco Gaetano Manfredi dichiara: "Manteniamo la promessa del completo rifacimento stradale di tutta l'area collinare partendo da Via Orazio e Via Petrarca. Stiamo anche andando avanti con tutti gli atti relativi ai lavori per le strade alberate e all'eliminazione dei sampietrini di via Posillipo. Un impegno finanziario enorme, oltre 30 milioni di euro, per ridare splendore a strade famose nel mondo e che negli ultimi anni erano state completamente abbandonate". Le altre opere inserite nel "Grande Progetto Collina di Posillipo" sono la riqualificazione, il restauro e la valorizzazione del Parco Virgiliano (finanziamento disponibile 3.699.943 euro), il restauro e la rifunzionalizzazione delle fontane cittadine (finanziamento disponibile 221mila euro), gli interventi fognari e la conseguente sistemazione delle strade (finanziamento disponibile 3.280.250 euro).