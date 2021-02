Piazza Mercato: dopo tre anni ancora transennata e senza luci|VIDEO

In un post Facebook del 6 luglio il sindaco di Napoli Luigi de Magistris annunciava che la fine dei lavori in piazza Mercato era imminente. A settembre c'è stata anche una piccola inaugurazione, durante la quale fu assicurato che di lì a qualche giorno sarebbe stato installato anche il nuovo impianto di illuminazione. Sono trascorsi altri sei mesi e piazza Mercato è ancora circondata dalle transenne.

Ufficialmente non è mai stata consegnata nonostante i lavori, costati circa 3 milioni di euro, siano cominciati tre anni fa. Molto ci sarebbe da dire anche sullo stato dei lavori. Oltre all'illuminazione mancante, la pavimentazione è realizzata con basoli vesuviani non riqualificati, come è possibile notare dalle strisce blu, gialle e bianche appartenenti a vecchi stalli di parcheggio.

"La II Municipalità ha solo potuto assistere a questo disastro - afferma l'assessore municipale ai Lavori pubblici Marcello Cadavero - Ho inviato agli uffici comptenti una richiesta di chiarimenti e pare che la piazza verrà riconsegnata senza luci. Per quato è stato speso, sarebbe stato lecito aspettarsi di più per una zona così importante della città".