Lavori a piazza Garibaldi: ecco quando verranno realizzati

"Quella di intensificare i lavori in orari notturni è una scelta strategica che abbiamo voluto e pianificato con grande impegno. La riqualificazione dell'area circostante la Stazione Centrale di Piazza Garibaldi non è soltanto un intervento sulla manutenzione della strada ma anche un'azione di cura del territorio e di immagine per i turisti che speriamo tornino presto, in tanti, a vivere la nostra citta'".

Così l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, nell'annunciare, per questa notte, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di corso Novara, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e corso Meridionale, la posa della nuova pavimentazione della strada. I lavori, come sottolineato dalla Clemente, saranno eseguiti in orario notturno per non impattare sul traffico veicolare. La previsione è quella di ultimarli in due giorni. L'intervento rientra nella realizzazione della stazione piazza Garibaldi della Linea 1 della metropolitana e della riqualificazione della piazza.

