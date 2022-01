Lavori d'urgenza per salvare la Casa comunale: "Ma ora dateci il personale"

A Barra il terzo piano dell'edificio storico è reso inagibile da infiltrazioni e problemi statici. Alla VI Municipalità 140mila euro per rimetterlo in sesto. Il presidente Fucito: "Ma adesso Palazzo San Giacomo ci invii il personale"

Buchi nel soffitto, avvallamenti nel pavimento, muri divorati dalle infiltrazioni. Si presenta così, oggi, il terzo piano della Casa comunale di Barra. Un palazzo storico in cui, fino a pochi anni fa, si teneva il Consiglio circoscrizionale.

A novembre, è stato approvato un progetto di ristrutturazione di somma urgenza con uno stanziamento di 140mila euro: "Credo bastino in questa prima fase - spiega il presidente della VI Municipalità Sandro Fucito - ci serviranno per restituire questo palazzo alla città, ripristinare in funzione l'ascensore, riallestire la sala consiliare e metterla a disposizione dei cittadini per dibattiti e riunioni. Ma dobbiamo pensare a un'idea di riqualificazione più ampia che coinvolga anche gli altri piani e l'intera area pedonale di piazza De Franchis".

Da Fucito anche un appello al Comune di Napoli: "Siamo l'unica Municipalità che eroga carte d'identità senza attesa. Stiamo mantenendo questo primato con pochissimo personale. Non so per quanto resisteremo. Palazzo San Giacomo ci invii il personale per migliorare i servizi al cittadino".