Lavori Metro Linea 1: il dispositivo di traffico in Piazza Municipio

Proseguono i lavori su piazza Municipio annessi alla linea Metropolitana 1.

Attualmente sono in corso i lavori di riconfigurazione dei marciapiedi e della sede stradale riguardanti la parte bassa di Piazza Municipio e il tratto di via Acton sino all’ingresso dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Si tratta di un fase verso la conclusione della sistemazione definitiva di Piazza Municipio inserita nel più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione redatto dagli architetti portoghesi, Siza e Sotou De Mura, nell’ambito della stazione Municipio della linea 1.

Per completare la zona di collegamento P.zza Municipio – Via Acton sarà attuato, a partire da mercoledì 27 gennaio, il dispositivo di traffico temporaneo autorizzato che prevede la chiusura della corsia di svolta a sinistra verso via Colombo per i veicoli provenienti dalla parte centrale di piazza Municipio e l’utilizzo dell’interviale posto in prossimità del teatro Mercadante per il deflusso dei veicoli provenienti da via Depretis e diretti verso via Colombo.

Pertanto, al fine di evitare accodamenti in via Acton sino alla Galleria Vittoria, sono consigliati i seguenti percorsi alternativi per i veicoli diretti verso via Colombo/via Marina:

• per i veicoli provenienti da piazza Trieste e Trento/piazza Plebiscito/piazza Municipio: proseguire su via Medina, via Guglielmo Sanfelice, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio (corsia adiacente teatro Mercadante) e proseguire su via Cristoforo Colombo;

• per i veicoli provenienti da piazza Matteotti/via Monteoliveto: proseguire su via Guglielmo Sanfelice, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio (corsia adiacente teatro Mercadante) e proseguire su via Cristoforo Colombo.

Il nuovo assetto viabilistico resterà in vigore sino al 1° marzo 2021.

Per agevolare i cittadini, sulle predette strade sarà installata la segnaletica indicante il percorso alternativo.