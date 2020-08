Metropolitana Linea 2, ecco le nuove passerelle pedonali

Attive da mercoledì 12 (Piazza Cavour) e da lunedì 17 (Montesanto) le nuove passerelle pedonali nelle due fermate della Linea 2 metropolitana. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha ultimato gli interventi di sostituzione dei sovrappassi che, costituiti da una intelaiatura portante ad arco in acciaio e rivestiti da pannellature e infissi resistenti al fuoco, si presentano ora con un design architettonico più moderno e gradevole, risultando anche più funzionali sotto l’aspetto strutturale. Per l’esecuzione dei lavori, realizzati in meno di due settimane, sono intervenute oltre 40 persone fra tecnici e operai di RFI e dell’impresa appaltatrice.

(Montesanto, nella foto principale Piazza Cavour)