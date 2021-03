Lavori al liceo Sbordone: investiti 750mila euro

La manutenzione straordinaria del liceo Sbordone di Napoli e quella delle facciate e degli infissi di vari edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Napoli l'oggetto dei due contratti siglati dall'ente di Palazzo Matteotti. "È una ulteriore prova del grande sforzo che la Città metropolitana di Napoli sta facendo sul terreno della scuola - ha affermato il sindaco metropolitano Luigi de Magistris". "Questo impegno - ha aggiunto - è tanto più forte in questo momento in cui a causa della pandemia gli studenti, le loro famiglie, gli insegnanti l'intero mondo della scuola pagano forse il prezzo piu' alto, costretti alla didattica a distanza. Il nostro sforzo è di fare in modo che quando tutto ciò passerà la vita scolastica possa riprendere in spazi migliori e più sicuri".

Per quanto riguarda gli interventi previsti al liceo Sbordone essi riguarderanno innanzitutto le facciate esterne dell'edificio, in particolare l'intonaco in più parti danneggiato da infiltrazioni, gli infissi, le porte interne e le porte di sicurezza garantendo una più adeguata corrispondenza agli standard di sicurezza. Tutto ciò avverrà dopo aver messo in sicurezza le coperture con una loro completa impermeabilizzazione. Il costo di queste opere è di 755.235 euro e saranno completate in 15 mesi. L'altro contratto firmato affida alla ditta che ha vinto la gara l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e degli infissi di vari edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

Ciò avviene attraverso l'attivazione di un accordo quadro della durata di tre anni e che prevede una spesa massima di 4.836.222 euro. Questo intervento è parte di un progetto generale che prevede, attraverso la firma di complessivi sette 'accordi quadro', un sistema che garantirà per i prossimi tre anni interventi di manutenzione degli edifici scolastici immediati e puntuali. Sarà così assicurato un miglioramento considerevole degli standard dei plessi scolastici una loro maggiore sicurezza e una migliore manutenzione degli stessi.