Lavori nella Galleria Vittoria: inizieranno prima della fine dell'anno

L'assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Napoli fa sapere che i lavori nella galleria Vittoria, chiusa da fine settembre per i danni causati dal maltempo, saranno avviati entro la fine dell'anno e termineranno entro la fine dell'inverno. I tecnici dell'amministrazione comunale hanno già ultimato la redazione del progetto degli interventi di messa in sicurezza da realizzare per la riapertura della galleria.

Il piano sarà trasmesso nei prossimi giorni alla procura per il dissequestro temporaneo e l'esecuzione dei lavori. Per finanziare i lavori è stato presentato un apposito emendamento al bilancio di previsione in discussione la prossima settimana.