Lavori Galleria Vittoria, l'assessore Clemente: “Bisogna eliminare tutti i pericoli per ottenere il dissequestro”

“Il lavoro sulla Galleria Vittoria che sta facendo il Comune è importante. Stiamo dando massima priorità alla sicurezza e ad indagini delicate ed approfondite per restituire alla città il miglior risultato possibile grazie a professionisti esperti del settore” dichiara l’assessore Alessandra Clemente. “Abbiamo commissionato ulteriori indagini dell’ammasso tufaceo fin sulla superficie della collina di Pizzofalcone - prosegue Clemente - oltre ad approfondimenti, alcuni dei quali hanno richiesto nuovi sopralluoghi e rilievi, che hanno riguardato, in particolare, lo studio geomeccanico dell’ammasso tufaceo in cui è scavata la galleria e lo studio idrologico delle acque, indagando reti idriche e fognarie, grovigli di allacci privati, cunicoli e cavità sotterranee; insomma si sta svolgendo un lavoro certosino, lungo e complesso, quotidiano, non visibile dal livello stradale”.

L’amministrazione, rendono noto gli uffici competenti, ha stanziato già nel mese di dicembre le risorse necessarie e affidato ai tecnici comunali il compito di eseguire una campagna di indagini di ogni aspetto della galleria per valutarne il complessivo stato di salute. Il lavoro dei tecnici è stato supportato dal contributo di professionalità esterne di importante esperienza nel campo della costruzione di gallerie urbane. Sulla base dei risultati delle indagini gli uffici comunali hanno quindi redatto un progetto di intervento approvato dalla Giunta con una delibera del 28 dicembre 2020, stanziando 607 mila euro per eseguire i lavori, individuando la ditta per l’esecuzione dei lavori, grazie all’accordo quadro di programma dedicato ai lavori pubblici. Alla procura è stato chiesto il dissequestro della galleria per l’esecuzione dei lavori, richiesta allo stato respinta, a fronte di richiesta di elementi ulteriori. I tecnici sono quindi, nella migliore e leale collaborazione istituzionale, all'opera per fornire le rassicurazioni necessarie all’eliminazione del pericolo per avere il dissequestro della galleria e iniziare con i lavori. Gli ulteriori approfondimenti, alcuni dei quali hanno richiesto nuovi sopralluoghi e rilievi in galleria, hanno riguardato, in particolare, lo studio geomeccanico dell’ammasso tufaceo in cui è scavata la galleria e lo studio idrologico delle acque per poter individuare ed, eventualmente, ridurre il fenomeno delle percolazioni in galleria.