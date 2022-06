Manfredi annuncia un milione di euro per la Galleria Umberto e dichiara “guerra ai clochard”

Un intervento da oltre un milione di euro per restaurare il pavimento della Galleria Umberto I di Napoli, i cui lavori potrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Ne ha parlato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di una riunione di Commissione consiliare. "Abbiamo finalmente il progetto, abbiamo trovato le risorse - ha spiegato Manfredi - quindi a breve faremo partire una gara per rifare il pavimento. Il che non significa lucidare il pavimento, significa fare un intervento che costa più di 1 milione di euro". I lavori sulla pavimentazione della Galleria Umberto, ha aggiunto il primo cittadino, "credo partiranno entro fine anno". Sui tempi previsti per i lavori Manfredi non si è sbilanciato: "Questo dovremo vederlo, è un intervento di restauro, non su un pavimento di casa".

Quello sulla pavimentazione non sarà l'unico intervento di cui sarà oggetto la Galleria. Manfredi ha spiegato infatti che sarà necessario anche un intervento sulla copertura, diviso "in due fasi: degli interventi tampone su una serie di problemi più specifici, poi un intervento di restauro più complessivo con un progetto. Ci sono delle infiltrazioni e questo non dipende solo dal fatto che c'è una carenza di manutenzione, ma anche da tante manomissioni che sono state fatte negli ultimi piani della Galleria, che sono tutti di proprietà privata, dove si è intervenuto sulle grondaie. Il modello di raccolta delle acque con cui era stata ideata la copertura della Galleria non è più corrispondente a quello che era stato pensato originariamente, perché mentre prima l'acqua scaricava sui terrazzi, nel tempo alcuni di quei terrazzi sono diventati un'altra cosa. Questo significa che dobbiamo immaginare, per avere una soluzione definitiva, un sistema di raccolta delle acque che sia diverso rispetto a quello che era pensato originariamente".

"Sui clochard in Galleria Umberto stiamo intervenendo continuamente. Il nostro obiettivo è avere una guardiania notturna e per questo i privati dovrebbero dare un contributo. Il coordinamento lo sta facendo la Prefettura e ci auguriamo che prima dell'estate si chiuda questo protocollo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, parlando della situazione dei senza fissa dimora che di notte trovano riparo nella Galleria Umberto I, uno dei principali monumenti cittadini. Manfredi ha ricordato che tutte le strutture di accoglienza comunali "sono aperte e le abbiamo anche potenziate. Poi i clochard vanno a dormire in Galleria" e per evitare questo "l'unico modo è avere anche una guardiania notturna".

A tal fine Manfredi evidenzia la necessità che i residenti nelle abitazioni private della Galleria Umberto "diano un contributo, perché noi non siamo in grado di farlo solo con le nostre forze. Se dobbiamo presidiare piazza Garibaldi, come stiamo facendo, se dobbiamo presidiare piazza Cavour e una serie di luoghi sensibili della città, con il personale che abbiamo oggi non siamo in grado di farcela". Da parte dei privati, ha sottolineato Manfredi, "'è stata anche una disponibilità. Il coordinamento lo sta facendo la Prefettura e ci auguriamo che prima dell'estate si chiuda questo protocollo".