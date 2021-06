Gallerie chiuse, Riviera di Chiaia in tilt. De Magistris: "Ho chiesto di lavorare anche di notte"

Non si conoscono ancora i tempi per la riapertura della Galleria Quattro Giornate. PEr il traffico napoletano è stata l'ennesima giornata da incubo. Il tunnel che collega margellina con Fuorigrotta è parzialmente off limits per colpa di infiltrazioni d'acqua. Se a ciò si aggiunge il restringimento della carreggiata per lavori in Riviera di Chiaia, è ovvio che la viabilità ne risenta. In zona, infatti, il traffico è stato paralizzato dalla mattina fino al tardo pomeriggio e gli automobilitsti hanno impiegato fino a un'ora per percorrere l'ultimo tratto di Riviera.

"Stiamo aspettando di chiudere l'accordo per questi lavori - ha spiegato il sindaco Luigi de Magistris - è questione di ore e poi la Giunta potrà deliberare. Ho chiesto che si lavori anche di notte per arrivare a una soluzione nel più breve tempo possibile".