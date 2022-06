Area ex gasometro: i lavori termineranno il 31 ottobre

"Proprio stamattina ci è stata riconsegnata l'area e contemporaneamente la ditta ci ha garantito l'immediata partenza dei lavori con l'impegno di completarli entro il prossimo 31 ottobre. Si tratta di una riserva agricola molto interessante all'interno del Vomero. Ci sono moltissime essenze arboree di grande valore naturalistico. Al centro del nostro progetto c'è proprio la cura ed il miglioramento di tutto il patrimonio arboreo esistente".

Così, in una nota, l'assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, nell'annunciare la partenza dei lavori di riqualificazione nell'area dell'ex gasometro tra viale Raffaello e Salita Cacciottoli al Vomero. I lavori serviranno per il completamento del parco agricolo-didattico "in un'ottica di salvaguardia e valorizzazione degli oltre 1000 esemplari di piante autoctone presenti".