Sono ripresi i lavori all'ex Gasometro del quartiere Vomero. L'area in viale Raffaello, abbandonata da anni, sarà riqualificata per la creazione di un parco agricolo che, annuncia il Comune, dovrebbe essere completato entro l'estate 2021. Oltre all'orto sociale, sarà installato anche un impianto di illuminazione ecosostenibile. Oltre ventimila metri quadrati, rimasti chiusi per circa vent'anni.