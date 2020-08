Lavori su corso Vittorio Emanuele: nuovo dispositivo di traffico

Per due settimane ci saranno dei cambiamenti nella viabilità di corso Vittorio Emanuele. A causa di alcuni lavori di manutenzione, dal 24 agosto al 7 settembre, ci sarà un nuovo dispositivo di traffico.

Il dispositivo

Istituzione di un dispositivo di circolazione temporaneo in corso Vittorio Emanuele altezza piazzetta Cariati e in vico San Nicola da Tolentino per i lavori di manutenzione straordinaria dal 24.08.2020 al 07.09.2020.



Nel dettaglio, dal 24.08.2020 al 07.09.2020:



1. obbligo di proseguire dritto in vico San Nicola da Tolentino per i veicoli provenienti da Salita Cariati, giunti a piazzetta Cariati;



2. inversione del senso di marcia in vico San Nicola da Tolentino nel tratto compreso tra Piazzetta Cariati e salita San Nicola da Tolentino;



3. senso unico alternato regolato da semafori mobili in corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra l'incrocio con via Suor Orsola e Piazzetta Cariati) con divieto di sosta e fermata su ambo i lati e sospensione dellla sosta regolamentata a tariffa;



4. Sospensione temporanea in corso Vittorio Emanuele della fermata bus ANM denominata “Vittorio Emanuele II – Funicolare – Università Suor Orsola Benincasa”.



5. sospensione temporanea in corso Vittorio Emanuele del posteggio autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) ubicato all'altezza della Funicolare Centrale.